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محافظ القاهرة يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب القوائم

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 07 سبتمبر 2024 03:25 م

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم السبت، عددًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب ونواب القوائم بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس النواب عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم، خاصة استعدادات العام الدراسى الجديد، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الاشغالات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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