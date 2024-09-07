شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض أهلاً مدارس 2024 وعدداً من المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة بمدينة الفيوم حيث تفقدا معرض "أهلاً مدارس 2024"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة الفيوم، لطرح المستلزمات المدرسية ، بأسعار مخفضة، مثل الملابس والحقائب والأحذية والأدوات المدرسية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الغذائية كالأجبان والعسل والسكر والأرز والمكرونة والزيوت، وبعض اللوازم المنزلية مثل المنظفات وغيرها.



جولة وزير التموين ومحافظ الفيوم بالمجمعات الاستهلاكية

كما شملت الجولة، تفقد المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بشارع بطل السلام، الذي تم إنشائه على مساحة 339 متر مربع عام 1998، وتم ميكنته عام 2008، وتطويره عام 2018، ويقوم الفرع بصرف المقررات التموينية، وفروق نقاط الخبز، بالإضافة لبيع السلع الحرة واللحوم الطازجة والمجمدات، كما شملت الجولة تفقد المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة



وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان المجمعات الاستهلاكية



تفقد وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان المجمعات الاستهلاكية



