"صوته وحش".. تفاصيل مقتل بائع متجول في الشارع بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بقتل "بائع متجول" نتيجة الاعتداء عليه طعنًا بمطواة بسبب ميكروفون في الوراق.

وفي تحقيقات النيابة العامة، قال المتهم إنه أثناء معاتبة الضحية له على إزعاج الجيران باستخدام ميكروفون، "بائع متجول"، أثار غضبه، فنشبت مشاجرة معه، وطعنه في قلبه فسقط قتيلا في الحال.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تسبب في إزعاج الضحية، فذهب لمعاتبته، وأثناء ذلك، اعتدى عليه بسلاح أبيض، "صوته مزعج ووحش".

ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق، يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق، أن المتهم تسبب في إزعاج المجني عليه بواسطة ميكروفون، مما دفع القتيل لمعاتبته، إلا أن المتهم اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.