نفذوا 12 جريمة.. سقوط 6 تشكيلات عصابية في قبضة أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 6 تشكيلات عصابية؛ لسرقة الهواتف والسيارات بمناطق متفرقة من العاصمة.

وتعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال سيرهم بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية".

كما تم ضبط مالك شركة مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بسرقة سيارة ملاكي وبداخلها 2 هاتف محمول – الحافظة الخاصة بالمجني عليه حال قيام قائدها بتوصيله عبر "أحد تطبيقات النقل الذكي" وتوقفه لشراء مستلزمات خاصة به قبل بدء الرحلة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة المطرية حال قيامه بالشروع في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك بتطوير مناقشته اعترف بإرتكاب واقعتين أخرتين، وبإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة بعض الأسلاك الكهربائية من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 3 وقائع أخرى، وبإرشاده ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وألقى رجال المباحث القبض على عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى الطالبات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.