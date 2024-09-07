50 جنيها مقابل الانتظار على الأرصفة.. ننشر لائحة غرامات مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن لائحة الغرامات بالشركة لتعريف الركاب بالتعليمات عند استخدامهم خطوط المترو.



وتتضمن اللائحة غرامة الانتظار داخل المحطات وقدرها 50 جنيهًا فقط، وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداءً من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط، وتطبق هذه الغرامة لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات.



وأضافت الشركة، أن التذكرة التي لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الاستخدام ولا يطبق عليها غرامة عند استخدامها في أي وقت لاحق.

وأوضحت الشركة، أن هناك العديد من الغرامات التي تطبق على الراكب أثناء عدم الالتزام بتعليمات الشركة، وأنه يوجد داخل جميع المحطات لوحات إرشادية توضح الغرامات وقيمتها المقررة ويمكن لجميع مستخدمي خطوط المترو الاطلاع عليها.