الجيزة: ضبط 15 طن لحوم ودواجن فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة على مدار شهر.



وكشف تقرير المديرية، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، عن قيام المديرية بتحصين 160450 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين 18215 رأس ماشية ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن والتسمم الدموي، كما تم تحصين 81 رأس ماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام.



كما تضمن التقرير، مجهودات المديرية في أعمال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور حيث تم تحصين 36600 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور.



وفي مجال المجازر، جاء إجمالي مذبوحات اللحوم 12111 رأس وإجمالي مذبوحات الدواجن 838320 طائر.



وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، تم إجراء اختبارات بروسيلا بإجمالي 3399 رأس ماشية وتحصينات بروسيلا بإجمالي 744 رأس ماشية واختيارات الدرن بإجمالي 3182 رأس أبقار وجاموس.



وفي مجال الإرشاد والقوافل الطبية العلاجية المجانية، تم عقد 480 ندوة إرشادية في مجالات أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.



كما تم تنظيم 3 قوافل علاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة لحماية الثروة الحيوانية بمراكز ومدن العياط والواحات البحرية وتم رش وعلاج 5219 رأس ماشية كما تم ترقيم 1627 رأس ماشية والتأمين على عدد 159 رأس ماشية.



وفي أعمال التفتيش على اللحوم، تم تحرير 43 محضرًا بإجمالي مضبوطات حوالي 15 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ومقطعات لحوم ومصنعات دواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.