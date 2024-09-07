شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يطمئن المواطنين: لا يوجد حذف أفراد من البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد حذف أفراد من بطاقات التموين قائلا: "أى تغيير فى المنظومة ستكون للأفضل لصالح المواطن ولا يوجد حذف من البطاقات، وفيما يتعلق بتحرير وزارة الكهرباء محاضر لما يقرب من 300 ألف شخص لسرقة التيار الكهربائى، أوضح الوزير أن إلغاء البطاقات أو الحذف سيكون فى حالة وجود حكم قصائى نهائى على الشخص يؤكد سرقته للكهرباء، ولكن ما يحدث قد يكون تعليق الخدمة مؤقتا وليس الحذف، كما يتاح للمواطن التظلم حال إثبات عدم مخالفته وذلك فى إطار الحرص على توصيل الدعم إلى مستحقيه.

وأشار الوزير إلى أنه لا توجد أي معايير جديدة للعدالة الاجتماعية لحذف المواطنين وأنه لا صحة لحذف المواطنين من البطاقات التموينية مِمَن يستخدمون تكييفات داخل منازلهم.

وأضاف الوزير خلال اجتماعة بأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين وأعضاء مجلس النواب على هامش زيارة الوزير للمحافظة لتفقد المستودع الاستراتيجى بالمحافظة بحضور الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يقرب من 6 أشهر كما يتم تعزيز المخزون أول بأول تنفيذا بتوجيهات القيادة السياسية.



وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أجرى برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين اليوم السبت زيارة تفقدية للمستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه ،ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واستشاري عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية ، كما تضمنت زيارة الوزير تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .