شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 15 طن لحوم ودواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية الطب البيطري بالمحافظة على مدار شهر، والخاص بأنشطة المديرية فى مجالات الطب الوقائي ومكافحة مرض انفلونزا الطيور وتشغيل المجازر والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأنشطة المديرية في التعامل مع الأمراض المشتركة والإرشاد والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية وتنظيم القوافل الطبية والعلاجية وأعمال التفتيش على اللحوم.

وكشف التقرير عن قيام المديرية بتحصين 160450 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، و18215 رأس ماشية ضد مرض جدرى الماشية وجدرى الضأن والتسمم الدموى، و81 رأس ماشية ضد مرض حمى الثلاث أيام.

وتضمن التقرير مجهودات المديرية فى أعمال مكافحة مرض انفلونزا الطيور، إذ تم تحصين 36600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور.

وفى مجال المجازر، جاء إجمالي مذبوحات اللحوم 12111 رأس وإجمالي مذبوحات الدواجن 838320 طائر، وفى مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم إجراء اختبارات بروسيلا بإجمالي 3399 رأس ماشية وتحصينات بروسيلا بإجمالي 744 رأس ماشية واختيارات الدرن بإجمالي 3182 أبقار وجاموس.

فى مجال الإرشاد والقوافل الطبية العلاجية المجانية، تم عقد 480 ندوة إرشادية فى مجالات أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما تم تنظيم 3 قوافل علاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة لحماية الثروة الحيوانية بمراكز ومدن العياط والواحات البحرية، وتم عمل رش وعلاج 5219 رأس ماشية، كما تم ترقيم 1627 رأس ماشية والتأمين على 159 رأس ماشية.

وفى أعمال التفتيش على اللحوم، تم تحرير 43 محضر بإجمالي مضبوطات حوالي 15 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ومقطعات لحوم ومصنعات دواجن ومقطعات لحوم وكبده فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



