شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن عن بدء تجريبي لرفع نسبة استخراج الدقيق المدعم لـ93.3% والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء مطاحن مصر الوسطى بمحافظة الفيوم، بتجربة استخراج جودة الدقيق بنسبة 93.3%، مما يعطي جودة أعلى لرغيف الخبز المدعم.



وأجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين اليوم السبت زيارة تفقدية للمستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واستشاري عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

وتضمنت زيارة الوزير أيضا تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.