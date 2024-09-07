شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشيد بجهود وزارة التموين فى توفير أرصدة كبيرة من السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن ترحيبه بالدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأجهزة الوزارة وكل الحضور على أرض المحافظة، مثمناً جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية العملاقة، التي تساعد على مضاعفة المخزون، من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها، وكذا تقليل الفاقد، وتقليل حلقات التداول، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يُسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.



وأضاف "الأنصاري"، أن زيارة وزير التموين للمحافظة اليوم، تشمل تفقد وافتتاح عدد من المواقع التموينية الهامة، التي تبرز جهود الدولة المصرية، وجهود وزارة التموين، وذلك من أجل توفير أرصدة كبيرة من السلع، تسهم فى ضبط الأسعار، وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معرباً عن بالغ أمنياته بأن تخرج تلك الزيارة بنتائج إيجابية تعود بالخير على الجميع.

وأجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين اليوم السبت زيارة تفقدية للمستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه ،ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين وكان في استقبال وزير التموين ، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واستشاري عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية ، كما تضمنت زيارة الوزير تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم ،في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وصل صباح اليوم محافظة الفيوم وكان فى استقباله الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة .

