شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الجيزة يطلق 36 قافلة علاجية مجانية لخدمة المربين بمناسبة عيد الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، إطلاق قوافل بيطرية مجانية شاملة، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 07 / 09 / 2024، ولمدة ثلاثة أيام بجميع قرى المحافظة، وذلك بمناسبة عيد الفلاح.

وقالت المديرية في بيان لها إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعطى إشارة لبدء انطلاق قوافل بيطرية مجانية شاملة بمناسبة عيد الفلاح بجميع قرى محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم وضع خطة إطلاق القوافل، أرسلت إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، من مديرية الطب البيطري.

وأشارت إلى أنه تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير المديرية، تم إطلاق 36 قافلة بكل أنحاء قرى المحافظة لمدة ثلاثة أيام لتقديم خدمات للمربين، تشمل الكشف والرش والعلاج من الطفيليات الخارجية والداخلية وسحب عينات دم لتشخيص الأمراض، وكذلك توعية المربين.