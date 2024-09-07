شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد مشروع المستودع الاستراتيجيي بالفيوم باستثمارات 2.25 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين اليوم السبت، زيارة تفقدية للمستودع الاستراتيجى بمحافظة الفيوم، لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات قد تصل إلى 2.25 مليار جنيه ،ويخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة ،وكان فى استقبال وزير التموين، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستشارى عام مشروع انشاء المستودعات الاستراتيجية مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، كما تتضمن زيارة الوزير اليوم تفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بالفيوم ،فى إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

زيارة وزير التموين للفيوم زيارة وزير التموين للفيوم

ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لأكبر مشروع قومي لإنشاء مستودعات استراتيجية للمنتجات الغذائية وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة وهو ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا.

جولة وزير التموين لتفقد أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجيي بالفيوم

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد وصل صباح اليوم محافظة الفيوم وكان فى استقباله الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة .