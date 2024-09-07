شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد اليوم الدراسى بالفترة المسائية للساعة 7:30 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى مد اليوم الدراسى بمدارس الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.