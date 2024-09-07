أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد اليوم الدراسى بالفترة المسائية للساعة 7:30 مساءً

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى مد اليوم الدراسى بمدارس الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
تبدأ المديريات التعليمية والإدارات التعاقد مع المعلمين الجدد بالدفعة الثانية وكذلك الناجحين في الاختبارات والتظلمات في المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجارى، وأعلنت المديريات التعليمية مسوغات التعيين والأوراق المطلوبة وتشمل بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان، وذلك في ضوء المقترح الخاص بإنشاء وتطوير منظومة ميكنة الدواء، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 109.2 مليون راكب سنويا بحلول عام 2030 مقابل 66.2 مليون راكب سنويا خلال العام المالي المنقضي في 30 يونيو 2024.
يستمر مكتب التنسيق للقبول بالجامعات فى إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية" عام 2024، لتسجيل الرغبات، ومن المقرر أن يستمر إتاحة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف تجمع للمواطنين في الحساينة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
هيئة الكتاب تبدأ استقبال طلبات الاشتراك فى معرض القاهرة الـ56
تبدأ الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بدءا من اليوم السبت، استقبال طلبات الاشتراك من الناشرين المصريين والعرب الراغبين فى المشاركة بالدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، وعلى من يرغب في الاشتراك مراجعة حسابه على منصة المعرض، ومن ليس له حساب على منصة المعرض يجب عليه الإسراع بالتسجيل الآن وحتى انتهاء فترة فتح باب الاشتراك للمعرض.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.
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