برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي دليل على قوة الاقتصاد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة قدرها نحو 109 ملايين دولار، بمثابة دليل قاطع على قوة الاقتصاد الوطني وأن مصر تسير في الطريق الاقتصادي الصحيح لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف "طنطاوي"، في بيان اليوم: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال جهود كبيرة قامت بها الحكومة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى مصر وإعطاء أولوية كبيرة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، مطالبًا من الحكومة الاستمرار في سياساتها لإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار.



وأشاد النائب خالد طنطاوي، بجهود الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف دول العالم، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في هذه المهمة سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.