رواتب مميزة.. 37 صورة بتفاصيل 2500 فرصة عمل جديدة بـ 15 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية والتي تتيح من خلالها عدد من الوظائف وفرص العمل للشباب في المحافظات المختلفة.

وأتاحت "العمل"، 2569 فرص عمل ووظائف مٌتوفرة الآن في عدد من التخصصات، وذلك بعدما تلقت 69 طلبًا جديدًا من شركة قطاع خاص بـ 15 محافظة لديها.

وجاءت الوظائف برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وعدة مزايا.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر سبتمبر 2024 الجاري، عن طريق، التالي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وجاءت فُرص العمل الجديدة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

فيما جاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كما يلي: (مسئول ائتمان - صيدلي - مساعد صيدلي - محاسب - معلم قيادة - محصل - موظف استقبال فرع - بائع - تلي سيلز - خدمة عملاء - أخصائي جودة بكالوريوس زراعة - مدير إنتاج - مشرف خطوط إنتاج - أخصائي تمويل - أمين مخازن - مهندسين ميكانيكا - إنتاج وجودة - مدرسين علوم ورياضيات ولغة صينية وإنجليزية وحاسب آلي - زائرة صحية - مشرف أتوبيس - أخصائي سلامة وصحة مهنية - محضر أدوية - دليفري - محاسب خزينة - سكرتارية - أعمال إدارية - سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

كما شملت: مندوبين مبيعات - مراقبين جودة - فنيين جميع التخصصات - مشرفي إنتاج - أفراد أمن - عمال خياطة بكافة الأقسام - عمال إنتاج - عمال نظافة - كافة تخصصات الفندقة - تخصصات أخرى.

وضمت نشرة فرص العمل والوظائف الجديدة، مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية.