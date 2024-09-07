التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي السادس غدًا والبداية بـ 5 دورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق فعاليات دورات الأسبوع التدريبي السادس من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات لعام 2024/2025، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بتنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 185 متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارة التنمية المحلية المستمرة لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تعمل على تدريب كوادر الإدارة المحلية على جميع مستوياتها من خلال الذراع التدريبي لها بمركز سقارة للتدريب، مشيرًة إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز التنمية المحلية بسقارة تركز على إعداد كوادر محلية قادرة على تلبية احتياجات مجالات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث فيها مما يُمثل أهمية كبيرة نظرًا لما يُهيئه التدريب للعاملين من معارف واكتساب مهارات جديدة يتطلبُها مناخ العمل، وزيادة قدرته على التعرف لأفضل الحلول للمُشكلات ويساهم ذلك في تقديم الخدمات بصورة أفضل وانجازها في أسرع وقت ممكن للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع السادس لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سينطلق بتنفيذ دورة جديدة وهي دورة "إدارة خدمات مكتبات مصر العامة" والتي تستهدف تدريب 56 من المديرين والعاملين بمكتبات مصر العامة الرئيسية والفرعية، ويتم تنفيذها على مدار أسبوعيين متتاليين بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن الأسبوع الحالي يشهد أيضًا تنظيم دورة عن "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الوحدة المركزية للسياسات السكانية بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وأشارت إلى أن الدورة تأتي في إطار حرص الوزارة على المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، والحد من الزيادة السكانية.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية، إلى دعمها الكامل من خلال الذراع التدريبي بسقارة على زيادة قدرة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمواصلة جهودها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية ومتابعة الموقف السكاني باستمرار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية" سيركز على تعريف القضية السكانية بالأرقام، والسياسات السكانية وتجارب الدول، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات في القضية السكانية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى استمرار 3 دورات تدريبية للأسبوع الثاني على التوالي يتم تنفيذهم خلال الأسبوع السادس من الخطة التدريبية للمحليات وهم: دورة تطوير المهارات الإدارية للقيادات "برنامج تمهير" والتي تستهدف القيادات الميدانية من رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، ودورة "إعداد المدربين TOT، ودورة "تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، ويستفيد من تلك الدورات 101 متدرب من العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات.