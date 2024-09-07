"بيعيدوا تدوير زيت العربيات".. الداخلية تداهم مصنع غير مرخص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مدير مصنع "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة بتجميع كميات من زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق استخدامها" لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيداً لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 95 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة معبأة داخل أفران معدنية وإضافة مواد للتبييض وإعادة اللزوجة لإنتاج زيوت جديدة مغشوشة – 51 طن منتج نهائي لزيوت محركات مغشوشة وغير صالحة للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات معبأة داخل عبوات جديدة منسوب إنتاجها لشركات إنتاج وهمية بإستخدام علامات تجارية غير مسجلة، وكذا خط إنتاج كامل لتدوير زيوت السيارات المستعملة عبارة عن خزانات لتجميع الزيوت المستعملة – 2 غلاية معدنية لتسخين الزيوت وإضافة المبيضات ومواد اللزوجة – ماكينة تعبئة – ماكينة تغليف – ميزان رقمي – كميات كبيرة من الجراكن الفارغة الجديدة – استيكرات لشركات وهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.