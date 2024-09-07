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الداخلية تواصل ضرباتها: ضبط 374 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 374 قضية مخدرات، و193 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84416 حكما قضائيا متنوعا.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، في إطار تعزيز السيطرة الأمنية والحفاظ على النظام العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجاري مواصلة الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة المحافظات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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