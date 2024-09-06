جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هامك الفنلندية لتعزيز التعاون الأكاديمى

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القاهرة - سامية سيد - وقّع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة هامك الفنلندية، بحضور بروفيسور كريستينا فيري، والدكتوره اورلا كليرا و الدكتوره يانج ايون، والبروفيسور الألماني دانيال كارل رئيس الغرف التجارية الأوروبية، وذلك في إطار خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي.

تهدف المذكرة إلى تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا التعليم، الهندسة الحيوية، والتأهيل والتدريب الفني.

وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة رشا شرف، مدير مشروع التدريب للتعليم الفنى، والدكتور سامح جمال، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذى لنادي جامعة حلوان.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور قنديل على تميز جامعة حلوان بتخصصاتها وبرامجها النادرة والفريدة، معربًا عن أمله في توسيع نطاق التعاون ليشمل إنشاء برامج جديدة في العديد من التخصصات، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، والإشراف المشترك، والنشر الدولي. كما قدم نظرة شاملة حول إنجازات الجامعة وتطوراتها الأكاديمية البارزة.

وقد أبدى الجانبان حرصهما على الإسراع بتفعيل بنود مذكرة التفاهم، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وفتح آفاق جديدة للطلاب للالتحاق ببرامج مشتركة عالية الجودة. يأتي هذا في إطار توجه جامعة حلوان لإنشاء برامج تدريبية تلبي متطلبات تكنولوجيا التعليم الحديثة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة التعاون الدولي لجامعة حلوان، ومن المتوقع أن تفتح آفاقًا جديدة للتبادل المعرفي والثقافي بين مصر وفنلندا في مجال التعليم العالي.

جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هامك الفنلندية

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