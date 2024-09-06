شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف النسخة القادمة من معرض الطيران الدولى فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة التسويق المسئولة عن معرض مصر للطيران والفضاء 2024، في التفاوض مع الشركات للتجهيز للنسخة القادمة من المعرض، والمقرر أن تكون في عام 2026، أي بعد عامين من النسخة الحالية إسوة بالمعارض العالمية التي تعقد كل عامين.

أقدمت شركة التسويق على البدء في الخطوات الأولية مع الشركات، حول نية المشاركة للنسخة القادمة وحجز مقاعدها منذ الآن، حيث متوقع أن تخرج النسخة القادمة بشكل أكبر من النسخة الاولى.

جاء ذلك خلال اليوم الأخير من فعاليات النسخة الأولى من المعرض الذي استضافته مدينة العلمين، وعقد على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي.

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، خلال لقاء تليفزيوني أمس، كشف عن أن مصر سوف تعتزم تكرار نسخة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء كل عامين، إسوة بمعارض الطيران العالمية حول العالم.

وقال وزير الطيران المدني، إن البداية القوية لمعرض مصر الدولي 2024 بمدينة العلمين، كانت هي مؤشر لضمان الاستدامة، مشيرا إلى أن معارض الطيران العالمية على مستوى العام تقام كل عامين،

وأوضح أنه مخطط أن يكون في عام 2026 معرض مصر القادم، مؤكدا أن هذا المعرض وضع مسئوليات كبيرة تجاه النسخة القادمة وجعل هناك تحديات أيضا، مشيرا إلى أن جهات الدولة المعنية على إقامة النسخة الأولى حرصت على إجراء استبيان مع الشركات العارضة وضيوف مصر المشاركين في المعرض لمعرفة التحديات والمعوقات التي واجهتهم خلال النسخة الحالية، حتى يتم الخروج بمستوى أعلى خلال النسخ القادمة.