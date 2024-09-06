شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الإياتا" والان مع تفاصيل الخبر

إلتقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، حيث يعد هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الهامة التي تعقد على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، والذي شارك فيه نخبة من كبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الطيران والفضاء.

تناول اللقاء التأكيد على دعم التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الإياتا في مختلف المجالات المتعلقة بأنشطة الطيران المدني، ومنها مجالات السلامة الجوية، والأمن، والاستدامة، وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات، فضلًا عن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع النقل الجوي.

وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران المدنى على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الدولي للنقل الجوي في دعم صناعة الطيران عالميًا؛ فضلا عن دوره الرئيسي في مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات؛ مثمنًا التعاون الوثيق بين منظمه الاياتا وقطاع الطيران المدنى المصرى خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفني بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات "الأياتا" في تحسين مستوى الخدمات المقدمه للمسافرين حول العالم؛ مشيراً إلى أن مصر تحرص على مواكبة أحدث المعايير العالمية في مجال الطيران المدني مما يعزز من أن تكون مركزاً إقليمياً للطيران في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا .

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس الاياتا بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع الطيران المدني، مشيداً بحسن تنظيم المعرض الذي حضره لفيف من وزراء الطيران والنقل وورؤساء هيئات النقل الجوي العالمية وقادة وكالات الفضاء والشخصيات البارزة في مجال صناعة النقل الجوى العالمي.

كما أعرب العوضي عن تقديره للتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في هذا القطاع الحيوي، واستعداد الاتحاد لتعزيز التعاون وتقديم كافة خدمات الدعم الفني لتحقيق المزيد من التطور والنجاح، مؤكدًا على أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعم كل الرؤى الداعمة لخطة التطوير والتحديث التي يتبناها قطاع الطيران المصري في مختلف الأنشطة.