شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمات الأهلية بفلسطين: الاحتلال يمنع وصول الأطباء لمراكز تطعيم الأطفال بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول الطواقم الطبية إلى مراكز تطعيم الأطفال ضد فيروس "شلل الأطفال" في قطاع غزة.

وأضاف الشوا في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تم تطعيم ثلث العدد المستهدف من حملة التطعيم في قطاع غزة، مؤكدا الأهمية البالغة لضرورة استمرار هذه الحملة من أجل الوصول لكافة الأطفال لمواجهة هذا الوباء خشية من انتشاره على نطاق واسع ولا سيما بعد اكتشاف الحالة الأولى للإصابة به بعد انقطاع دام 25 عاما.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الطواقم الطبية إلى مناطق شرق صلاح الدين، حيث تتواجد الكثير من الأسر والعائلات والأطفال الذين هم بحاجة للحصول على التطعيم، معربا عن أمله في أن يكون هناك جهد دولي لتمكين الطواقم الطبية من الوصول إلى الأطفال المحاصرين ليحصلوا على التطعيم.

وحذر الشوا من استمرار قوات الاحتلال في فرض القيود على دخول المساعدات بأشكالها المختلفة وفي مقدمتها الغذاء، مبينا أن المجاعة تنتشر بشكل خطير بين المدنيين، فضلا عن نقص المياه بشكل حاد ما يؤثر على انتشار الأمراض في الوقت الذي تنتشر في أكوام النفايات والصرف الصحي بين خيام النازحين التي تكتظ بأعداد كبيرة من المواطنين، وذلك في ظل استمرار القصف المتواصل على كل أنحاء قطاع غزة.

ولفت إلى وجود أكثر من 25 ألف مصاب ومريض بحاجة ملحة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.. مطالبا المجتمع الدولي ببذل المزيد من الضغط على دولة الاحتلال للسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك المساعدات الغذائية والوقود لإغاثة سكان القطاع.