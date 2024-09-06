شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ملف توليد الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، He Jin، الرئيس التنفيذي لشركة الصين الجنوبية للزجاج، سي إس جي القابضة (CSG Holding) لصناعة زجاج الخلايا الشمسية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى التعاون الصيني-الأفريقي الذي تستضيفه بكين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالرئيس التنفيذي لشركة CSG القابضة لصناعة زجاج الخلايا الشمسية، مؤكداً دعم الحكومة المصرية لمشروع الشركة في مصر من أجل تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مشروعي الشركة، وهما مشروع صناعة الزجاج الكهروضوئي (المستخدم في الألواح الشمسية) ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات.

وأكد أن ملف توليد الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة المصرية حتى 2030، مؤكداً ان مشروعات الشركة سوف يتم منحها جميع الحوافز اللازمة والخدمات اللوجيستية المطلوبة.

بدوره، أعرب رئيس الشركة عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لخطط الشركة للاستثمار في مصر، مستعرضًا خلفية عن الشركة وحجم استثماراتها على الصعيد الدولي، ومؤكداً ان الشركة لديها سمعة دولية كبيرة في تصنيع الزجاج خاصة للأبراج عالية وشاهقة الارتفاع.

ونوّه الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه يتم الاستعانة بزجاج الشركة في بناء الأبراج بالعاصمة الادارية الجديدة.

كما أعرب عن تطلعه لقيام الحكومة المصرية بتوفير الحوافز والبيئة الملائمة لعمل الشركة داخل مصر، وكذلك الاحتياجات الاساسية لمدخلات الانتاج خاصة فبما يتعلق بالخدمات والتجهيزات، ويشمل ذلك الأراضي اللازمة لإنشاء المشروع والكهرباء والمياه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم توفير المياه والكهرباء اللازمة لإنشاء واقامة المشروع، فضلاً عن العمل على توفير جميع احتياجات المشروع خلال الفترة المقبلة من الغاز الطبيعي.

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلعه لقيام الشركة بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أنه يتابع بشكل دوري مشروعات الشركة في مصر، ومشيرًا إلى أنه تم منح الشركة الرخصة الذهبية لتسهيل الاجراءات الخاصة بتأسيس المشروع.