القبض على تاجري مخدرات بدمياط بحوزتهما أقراص مخدرة ومشغولات ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة دمياط بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة، بقيمة مالية تجاوزت 6.3 مليون جنيه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، عن قيام المتهمين، أحدهما لديه سجل جنائي، بالاتجار وترويج المواد المخدرة في دائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما، وبحوزتهما 61,440 قرص مخدر من عقار الترامادول، وكيلو جرام من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية و4 ساعات يد.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض الاتجار. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 6.3 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.