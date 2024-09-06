الارشيف / أخبار مصر

صفى دم أبوه وهرب".. شاب يقتل والده بطريقة وحشية في المقطم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب ارتكب جريمة قتل مروعة ضد والده، وذلك نتيجة خلافات عائلية حادة تتعلق بالمصاريف، في منطقة المقطم.

فور تلقي بلاغ من شرطة النجدة عن وجود جثة بدائرة قسم شرطة المقطم، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث عُثر على جثة الرجل وقد تعرضت لعدة طعنات قاتلة.

وكشفت التحريات أن الجاني هو نجل الضحية، الذي نفذ جريمته بسبب نزاع حاد حول المصاريف. وقد تم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، في حين تجري الجهات الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف كافة ملابسات الحادث.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا