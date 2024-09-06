صفى دم أبوه وهرب".. شاب يقتل والده بطريقة وحشية في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب ارتكب جريمة قتل مروعة ضد والده، وذلك نتيجة خلافات عائلية حادة تتعلق بالمصاريف، في منطقة المقطم.

فور تلقي بلاغ من شرطة النجدة عن وجود جثة بدائرة قسم شرطة المقطم، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث حيث عُثر على جثة الرجل وقد تعرضت لعدة طعنات قاتلة.

وكشفت التحريات أن الجاني هو نجل الضحية، الذي نفذ جريمته بسبب نزاع حاد حول المصاريف. وقد تم القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، في حين تجري الجهات الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف كافة ملابسات الحادث.