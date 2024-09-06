الداخلية تواصل ضرباتها: ضبط 481 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مواصلة حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 481 قضية مخدرات، و201 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 84998 حكم قضائي متنوع.

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، في إطار تعزيز السيطرة الأمنية والحفاظ على النظام العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجاري مواصلة الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة المحافظات.