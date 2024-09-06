مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي غرفة العمليات إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية العطيات بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع "ج.ج.ع" يبلغ من العمر 23 عاما، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية العطيات بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.