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30 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد.. المرور يكثف حملاته لضبط المخالفين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للمرور من تحرير 30,111 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، وذلك ضمن حملاتها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

استهدفت الحملة ضبط المخالفين وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات في جميع أنحاء الجمهورية، ضمن جهود الوزارة للحفاظ على السلامة العامة والتصدي للمخالفات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتؤكد الإدارة العامة للمرور على مواصلة حملاتها لضبط الحركة المرورية وضمان الالتزام بالقواعد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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