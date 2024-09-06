2500 فرصة عمل جديدة بـ15 محافظة - التخصصات وموعد التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت "العمل"، إنها تلقت طلبات جديدة من 69 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 2569 فرص عمل ووظائف مٌتوفرة الأن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت الوظائف برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وبحسب "العمل"، يمكن التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر سبتمبر 2024 الجاري، عن طريق، التالي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

ووجاءت فُرص العمل الجديدة في 15 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

جاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كما يلي:

- مسئول إئتمان.



- وصيدليين.

- مساعد صيدليين.

- محاسبين.

- معلمين قيادة.

- محصل.

- موظفين استقبال فرع.

- بائعين.

- تلى سيلز.

- خدمة عملاء.

- أخصائي جودة بكالريوس زراعة.

- مدير إنتاج.

- مشرف خطوط إنتاج.

- أخصائى تمويل.

- أمين مخازن.

- مهندسين ميكانيكا.

- إنتاج وجودة.

- مدرسين علوم ورياضيات ولغة صينية وإنجليزية وحاسب آلي.

- زائرة صحية.

- مشرف أتوبيس.

- اخصائى سلامة وصحة مهنية.

- محضر أدوية.

- دليفرى.

- محاسب خزينة.

- سكرتارية.

- أعمال إدارية.

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

- مندوبين مبيعات.

- مراقبين جودة.

- فنيين جميع التخصصات.

- مشرفي إنتاج.

- أفراد أمن.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة.

- كافة تخصصات الفندقة.

- تخصصات أخرى.

وضمت نشرة فرص العمل والوظائف الجديدة، مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية.