بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، ضمن احتفالات محافظة الشرقية بالعيد الوطني.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء حول "وأخذن منكم ميثاقا غليظا.. التحذير من الطلاق" ويتلو القرآن القارئ الشيخ اسماعيل الطنطاوي.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول هو "وأخذن منكم ميثاقا غليظا.. تحذير من الطلاق"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.