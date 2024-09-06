شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان و3 مصابين بقصف الاحتلال منزلا فى تل الهوى جنوبى غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهيدين و3 مصابين بقصف الاحتلال منزلا في تل الهوى جنوبي غرب مدينة غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.