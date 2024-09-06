شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق يواصل إتاحة تسجيل الرغبات لمستنفدى الرغبات والمتخلفين عن التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات، وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

وكان مكتب التنسيق ، أعلن أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.

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