شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المعلمين المساعدين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أسماء المعلمين المساعدين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وجاءت كشوف الناجحين بالمسابقة فى الجيزة لمرحلة معلم فصل مساعد، على النحو التالي:

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف عن استراتيجية الوزارة لمواجهة العجز فى المعلمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العدد الحالى للمعلمين يبلغ 843490 معلما موزعون على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلمًا يشكلون تحديًا كبيرًا أمام وزارة التربية والتعليم.

وقال إن الوزارة مستمرة فى تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وهى المبادرة التى لاقت نجاحًا كبيرًا، وضخت دماء جديدة فى المدارس المصرية.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمروا لسنوات أخرى.

كما أشار، إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذى تشكو منه بعض الإدارات.