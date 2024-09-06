شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى: جيش الاحتلال دمر 25 كيلومتر من شوارع وأحياء جنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 25 كيلومترا من شوارع وأحياء جنين خلال عمليته العسكرية التي استمرت 10 أيام، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.