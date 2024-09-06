شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والخدمات، يرافقه المهندس محمد عبد المقصود، رئيس الجهاز ومسئولو جهاز المدينة والجهات المشرفة على المشروعات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية، تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وخلال الزيارة قدَّم المهندس محمد عبد المقصود، شرحاً وافياً للمشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة سواءً في المناطق الصناعية أو اللوجيستية أو بالأنشطة العمرانية المختلفة.

ثم انتقل مسئولو الإسكان، للقيام بجولة ميدانية لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمراحلها المختلفة، حيث تم وجارٍ تنفيذ حوالي 90 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار من إجمالي 140 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المدينة.

وطالب المهندس أحمد عمران، بمواصلة الجهود المبذولة ودفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال ودفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.

وكان المهندس محمد عبد المقصود، قد أوضح أن تكلفة المباني الخدمية المنفذة والجاري تنفيذها بالمدينة بلغت حوالي 1.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المباني تضم مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواقاً تجارية وملاعب رياضية ومراكز شباب، مؤكداً استمرار بذل الجهود لتوفير مختلف الخدمات بمناطق المدينة.



جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 15 مدرسة، وجارٍ تنفيذ 5 مدارس أخرى ليصل إجمالي عدد المدارس الى 20 مدرسة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2 مركز شباب وجارٍ تنفيذ مركز آخر ونادٍ اجتماعي، وجارٍ تنفيذ 15 حضانة و14 وحدة صحية و5 ملاعب رياضية و27 سوقا تجارية، ومجمع شرطي، وجارٍ التجهيز لطرح عدة مبان خدمية أخرى تواكب عدد الوحدات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة.