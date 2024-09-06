شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره اليونانى حرص مصر على استمرار تعميق العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون مع اليونان وتعزيزها فى كافة المجالات وتطويرها، لاسيما فى ظل النقلة النوعية التي تشهدها حالياً، وتأسيساً على الروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذى أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذى أجراه الدكتور عبد العاطي مع "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير خارجية اليونان، حيث أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة بأن الاتصال يأتى على ضوء خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على متابعة مسارات التعاون القائمة.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن وزير الخارجية تناول مع نظيره اليوناني الإعداد الجارى لترتيب لقاء ثنائى مع نظيره اليونانى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للتشاور والتنسيق بشأن أهم التطورات على الساحة الإقليمية، لاسيما أزمة قطاع غزة والوضع فى السودان وأمن البحر الأحمر.

كما ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بالقمة الثلاثية العاشرة مع قبرص خلال الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية فى ختام تصريحاته إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا تطورات أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، واتفقا على أهمية العمل سوياً على خفض وتيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة.