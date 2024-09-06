شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بسن تشريع بتغليظ عقوبة التعدى على ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة التعدى على ذوى الاحتياجات الخاصة؟، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة التعدى على ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأيد 93% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة التعدى على ذوى الاحتياجات الخاصة، بينما عارض 9% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة التعدى على ذوى الاحتياجات الخاصة.