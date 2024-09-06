شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مراجعة أوراق إجابات امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أعمال المراجعة والرصد لأوراق إجابات امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية 2023-2024، حيث من المنتظر اعتماد نتيجة الدور الثانى من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، مطلع الأسبوع القادم.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية، يوم الخميس قبل الماضى، امتحانات الدور الثانى، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء، كما أدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة التاريخ.

وبلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، ورسب ( 25,450). وبلغت نسبة النجاح في الدور الأول 50.5%، القسم الأدبي 42.6%، العلمى 60.87%.