شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.1 مليون طن بقيمة 3.6 مليار دولار منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير رسمى من الحجر الزراعى أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 6.1 مليون طن من بداية العام حتى الآن بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار، وزيادة قدرها 800 مليون دولار و400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك منذ أول يناير حتى 4 سبتمبر.

وكانت أهم التفاصيل كالتالى:

1- أهم الصادرات هى الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

2- إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و155 ألفا 486 طنا.

2- تم تصدير 962 ألفا 618 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

3- تم تصدير 251 ألفا و338 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات. واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 175 ألفا و479 طنا.

4- احتل العنب المركز الخامس بإجمالي 171 ألفا و81 طنا.

5- احتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 107 آلاف و634 طنا.

6- جاءت المانجو فى المركز السابع في الصادرات بإجمالى 55 ألفا و792 طنا.

7- احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز الثامن بإجمالى كمية بلغت 36 ألفا و995 طنا.

8- جاء الرمان فى المركز التاسع بإجمالي 26 ألفا و463 طنا.

9- جاء الرمان فى المركز التاسع بإجمالى 26 ألفا و463 طنا.

10- احتل الثوم المركز العاشر بإجمالى 22 ألفا و587 طنا.

11- حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا.

13- احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 10 آلاف و813 طنا.