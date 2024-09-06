شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القطن: سعر القنطار فى الوجه القبلى 10 آلاف و12 للبحرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الرسمي باسم معهد بحوث القطن أنه سيتم العمل بالأسعار التي أعلنتها الحكومة بـ 10,000 جنيه للقنطار في الوجه القبلي وبـ 12.000 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحرى، مشيرًا إلى أن الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة هي فرصة للمزارعين لتحقيق أرباح من زراعتهم وهامش ربح مناسب، وتشجيع على زيادة المساحة من الأقطان نتيجة لتطبيق سعر الضمان الذي أعلنت عنه الحكومة بشكل فعال.

وأضاف عمارة أنه جار الاستعداد لموسم التسويق الجديد وفتح الحلقات لاستقبال الاقطان والانتهاء من الخطوات التنفيذية لموسم تسويق القطن 2024/2025 والذي من المتوقع فيه الحصول علي حوالي 2 مليون قنطار قطن زهر، وسيتم البدء في التسويق خلال شهر أكتوبر، يتبعه عمليات الجني والتسويق في محافظة الوجه البحرى.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عمليات نقاوة النباتات الغريبة والطرز المخالفة في حقول اللإكثار بالوجه البحري واصبحت جميع مساحات التقاوي على أعلى درجة من النقاوة الوراثية ومماثلة تماما للصفات القياسية لكل صنف وجاري الاستعداد لعمليات التفتيش الحقلي واعتماد مساحات الاكثار وأن معهد بحوث القطن يقوم حاليا علي زيادة مساحات المزارع المعاونة وذلك من أجل زيادة كميات تقاوى الأساس ومعدل التغطية لإنتاج كميات أكبر من التقاوي تكفى لزراعة كافة المساحات، وتقليل مدة تداول السلالة فى السوق حفاظا على اصناف وسلالات القطن.