شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات 30% بمعرض أهلا مدارس فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

تخفيضات 30% بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر.. انفو جراف

وزارة التموين: تدبير الاعتمادات اللازمة لشراء سلع القمح والسكر والزيوت

معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بمدينة نصر يبدأ فى استقبال الجمهور غدا

وزير التموين: توجيهات الرئيس السيسى باستمرار المعارض وطرح المنتجات بأسعار مخفضة

مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز قيم التضامن العالمى والتكافل الإنسانى

وزير العمل لسفير الأردن: حريصون على تدريب عمالنا على احتياجات السوق

«100 يوم صحة» تقدم أكثر من 56 مليونا و497 ألف خدمة مجانية خلال 35 يوما

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 الدور الثانى على بوابة الأزهر الإلكترونية