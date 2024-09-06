وزير الطيران المدني: معرض مصر الدولي للطيران يبرز قدرات الدولة في النقل الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري، إن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى له أهمية كبيرة، وهو أنه يظهر إمكانيات الدولة، مشددًا، على أن مصر دولة كبرى في مجال الطيران.

وأضاف الحفني، في تصريحات له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى: "المعرض يبرز قدرات الدولة المصرية التنظيمية والفنية في النقل الجوي، كما أنه منصة دولية تضم كل صناع ومشغلي ومشرعي الطيران والمنظمات الدولية".

وتابع وزير الطيران المدني المصري: "نتحدث ونتداول الخبرات فيما بيننا ونعقد الصفقات ونبرم الاتفاقيات ونوقع مذكرات التفاهم مع بعض".