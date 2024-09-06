مصطفى بكري: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإفراج عن 151 متهما رسالة هامة بأن الدولة تعمل على الحفاظ على مستقبل المفرج عنهم.

قال بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد"، أن المفرج عنهم سيكونون طرفا أساسيا في العملية التنموية للدولة المصرية، مؤكدا أن المواطن عليه أن يعلم أن هذا الوطن يحتاج إلى جهد من جميع طوائفه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإختلاف في الرأي مهم لمصلحة النظام، مؤكدا أن الرئيس السيسي تحدث أنه يرحب بالاختلاف، ولكن لن يكون هذا الاختلاف على مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات وأزمات ومشاكل، مؤكدا أن تلك المشاكل محاطة بمصر من جميع الإتجاهات، مؤكدا أن الشعب المصري لديه إنتماء وطني بالفطرة.