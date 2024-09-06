شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 30% بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التموين والتجارة الدخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى تنظيم معرض اهلاً مدارس، الرئيسى بمدينة نصر هذا العام بإطلاق خدمات جديدة، حيث يتضمن المعرض كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما تحتاجه الاسرة المصرية من سلع غذائية بتخفيضات 30 %.

وأضاف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن، للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، مشيرا الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح برفقة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بارض المعارض بمدينة نصر.

ووجه الوزير باستمرار توفير المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بالمعرض الرئيسى والمعارض الفرعية بالمحافظات وطرحها باسعار مخفضة.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمعرض اهلا مدراس الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 300 متر لتوفير كافة السلع الغذائية، وطرح السكر بـ 27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها، كما تطرح الوزارة لأول مرة تطرح زجاجة زيت الطعام وزن لتر ب 50 جنيها.