شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: شباب الخريجين يشارك بمعرض أهلا مدارس وتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تشارك بمعرض لشباب الخريجين داخل المعرض الرئيس لسلسلة معارض" أهلا مدارس"، والذى افتتحه وزير التموين نائبًا عن الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بحضور وزيرة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر .

وأضاف محافظ القاهرة أن معرض شباب الخريجين يقدم أسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 30% عن سعر السوق .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن معرض شباب الخريجين يهدف لعرض منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة ويشارك فيه ٥ عارضين بمنتجات متنوعة تتضمن حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس) صناعة مصرية بجودة عالية .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاستفادة من معرض "أهلًا مدارس" الذى أقامته الدولة ويتم نشره فى كل المناطق ليوفر كل مستلزمات المدارس بأسعار خاصة في ظل استعداد الأسر المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ويقام معرض أهلًا مدارس تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بأرض المعارض بمدينة نصر فى الفترة من ٦ إلى ٢٠ سبتمبر .