فيديو و٢٢ صورة من الزيارة المفاجئة لرئيس أركان القوات المسلحة للحدود مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الشمالي الشرقي.

بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى الحفاظ على حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل ، مؤكداً على أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام بإحترافية عالية ، كما اطمأن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل.

حضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والقائم بأعمال رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية وقائد الجيش الثانى الميدانى وقادة القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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