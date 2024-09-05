أجواء حارة وسحب على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة، رطب ليلًا.

كما توقعت تكون سحب منخفضة ومتوسطة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء.

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 24 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 27 درجة.

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