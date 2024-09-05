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بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا

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  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 1/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 2/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 3/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 4/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 5/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 6/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 7/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 8/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 9/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 10/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 11/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 12/13
  • بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى.. تنفيذ إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 13/13

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القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل إجراءات خروج 151 محبوساً حتياطياً ، شملهم قرار النائب العام المستشار محمد شوقى، وذلك فى استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، حرصا على مستقبل المتهمين.

وأمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا من الطلاب وحديثي السن من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وأكدت النيابة العامة، على أن أولياء أمور الطلاب وحديثي السن منهم تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وتأتى توجيهات المستشار محمد شوقى النائب العام، بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتظاهر التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في إطار التزام الدولة واهتمامها بتطوير وتعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان والحرص على الاهتمام بالشباب ومستقبلهم.

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 1
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 

 

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 3
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 

 

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى 3
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى 

 

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى 4
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى 

 

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى 6
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى 

 

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا استجابة لتوصيات الحوار الوطنى

 

إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا
إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا

 

استجابة للحوار الوطنى إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 1
استجابة للحوار الوطنى إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 1

 

استجابة للحوار الوطنى إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا
استجابة للحوار الوطنى إخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا

 

الرئيس السيسى يستجيب لتوصيات الحوار الوطنى وإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 1
الرئيس السيسى يستجيب لتوصيات الحوار الوطنى وإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 

 

الرئيس السيسى يستجيب لتوصيات الحوار الوطنى وإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 6
الرئيس السيسى يستجيب لتوصيات الحوار الوطنى وإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا 

 

الرئيس السيسى يستجيب لتوصيات الحوار الوطنى وإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا
الرئيس السيسى يستجيب لتوصيات الحوار الوطنى وإخلاء سبيل 151 محبوسا احتياطيا


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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