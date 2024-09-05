شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالتوابيت وسط تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل ووقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عائلات الرهائن والأسرى مسيرة وسط تل أبيب ترفع شعارات تطالب بصفقة تبادل رهائن مع حركة حماس، وذلك عقب إعلان جيش الاحتلال استعادة جثامين 6 أسرى. وعرضت عائلات الأسرى27 تابوتا وسط تل أبيب وهم بعدد الأسرى القتلى في قطاع غزة. يذكرأن، قام مجموعة من المتظاهرين أمس بإغلاق الطريق الرئيسي بين تل أبيب وحيفا ضمن الاحتجاجات الداعية لإنجاز صفقة تبادل.

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