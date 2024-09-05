شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: احتياطى زيت الطعام يكفى 6.3 شهر وجميع السلع متوفرة والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي مدة وطويلة، والتي تصل إلي ما يزيد عن 12 شهرا كما أن الاحتياطي من القمح يتجاوز 5.8 شهر، وزيت الطعام 6.3 شهر والسكر 16.3 شهر، واللحوم اكثر من 8.4 شهر، والدواجن المجمدة 10.3 شهر كما ان جميع السلع الغذائية متوفرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية .

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية برفقة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر بأرض المعارض ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة 180 عارضا حتى الآن ، ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى وقد تتراوح من 20 إلى 30 %